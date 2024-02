Desemprego cai para 7,8% em 2023, o menor patamar desde 2014

No último trimestre do ano, o país atingiu a marca de 101 milhões de pessoas ocupadas. É um crescimento de 1,1% (mais 1,1 milhão de pessoas) na comparação com o trimestre anterior e de 1,6% (mais 1,6 milhão) em relação ao último trimestre de 2022.

O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado (o que exclui trabalhadores domésticos) chegou a 37,973 milhões. Trata-se de uma alta de 1,6% (mais 612 mil) no trimestre e de 3% (mais 1,1 milhão) no ano. O número de empregados sem carteira no setor privado, que foi de 13,5 milhões, ficou estável.

A população desocupada foi de 8,1 milhões no período. Houve recuo de 2,8% no trimestre e 5,7% na comparação interanual.

Segundo Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa, os dados mostram a expansão na taxa de ocupação em diversos setores da economia. "Nos últimos resultados, notávamos um movimento mais concentrado no setor de serviços. Para este trimestre encerrado em dezembro, indústria e construção também contribuíram significativamente", explica.

O rendimento real habitual para o período foi de R$ 3.032. O valor não apresentou variação significativa na comparação trimestral, mas registrou aumento de 3,1% no ano.

A taxa de informalidade para o último trimestre do ano foi de 39,1% (39,5 milhões de trabalhadores informais). O dado se igualou ao do trimestre encerrado em setembro, mas superou o do último trimestre de 2022 (quando a taxa foi de 38,8%).