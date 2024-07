Corte no Bolsa Família? Você pode checar se segue no programa; veja como

Depois que a equipe econômica anunciou cortes de quase R$ 26 bilhões em gastos, incluindo em benefícios sociais, surgiram dúvidas sobre pagamentos do Bolsa Família. Cidadãos das mais de 20 milhões de famílias habilitadas para receber o Bolsa Família no país podem consultar a situação do benefício pelos sistemas do governo ou no próprio aplicativo do programa.

Os pagamentos têm valor médio de R$ 680,90 e são realizados em um cronograma definido pelo número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

O que aconteceu

O governo federal prometeu um corte de R$ 25,9 bilhões na proposta de orçamento do ano que vem. Além disso, haverá uma proposta de contingenciamento no relatório de despesas de julho ainda para este ano. Esses cortes serão fruto do pente fino que tanto a equipe econômica quanto Lula têm pregado, que envolve revisão de benefícios sociais e gastos considerados desnecessários em todas as pastas.