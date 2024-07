Bolsa e dólar: real já desvalorizou quase 4% em seis dias

A fabricante de carros elétricos Tesla (TSLA34) e a Alphabet (GOGL34), dona do Google, decepcionaram. A Tesla teve a pior margem de lucro da empresa em mais de cinco anos. A montadora cortou o preço dos seus veículos para aumentar a demanda e investiu em projetos de inteligência artificial, o que explica a queda. O lucro encolheu 45% de abril a junho, indo para US$ 1,48 bilhão.

Já o Google não foi tão mal. Mas o mercado esperava números brilhantes, por isso a frustração. As vendas de publicidade, a principal fonte de receita da empresa, aumentaram 11%, para US$ 64,6 bilhões no segundo trimestre, impulsionadas por eventos como as Olimpíadas de Paris e eleições em vários países, incluindo os Estados Unidos.

Na outra ponta, que forçava o Ibovespa para cima, o petróleo teve alta e interrompeu a sequência de perdas. O tipo Brent encerrou o dia em em alta de 0,85%, a US$ 81,71 o barril. Um relatório do setor indicou queda dos estoques nos Estados Unidos pela quarta semana. A baixa foi de 3,741 milhões de barris na semana passada, bem acima da expectativa do mercado, que era de 1,2 milhão de barris.

Tanto que as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) respondem a isso. PETR3 terminou o dia em alta de 1,21% indo para R$ 40,99 e PETR4 valorizou 0,91%, chegando a R$ 37,77, conforme dados preliminares.

Mas o minério de ferro seguiu caindo. Na China, maior mercado do ferro brasileiro, mesmo com o corte de juros feito pelo governo, a economia não está engrenando. Por isso, as influências externas acabaram vencendo e Bolsa fechou em queda.