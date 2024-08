Bolsa e câmbio: real termina semana perdendo mais que peso argentino

Nigéria (naira) -44,2% Egito (libra) -36,5% Sudão do Sul (libra) -33,5% Etiópia (birr) -30,3% Gana (cedi) -22,9% Brasil (real) -15,6% Argentina (peso) -13,4% Seychelles (rupia) -11,7% Turquia (lira) -11,1% México (peso) -10,08%

Fonte: Austin Rating

O dólar vem perdendo valor em relação a outras moedas emergentes. Mas no Brasil a moeda sobe. "Então há um movimento especulativo contra a moeda nacional neste momento e isso pode arrefecer ao longo do dia", diz André Galhardo, economista e consultor econômico da Remessa Online.

Que movimento é esse?

O aumento dos juros no Japão tira dinheiro do Brasil. Como o país oriental tinha a menor taxa do mundo, muitos investidores captavam dinheiro lá e em seguida, aplicam aqui, no Brasil, que tem o segundo maior juro do planeta. Esse dinheiro agora está saindo do país.

Por isso, segundo Galhardo, manter as taxas de juros altas no Brasil não funciona mais para atrair investidores. "Pelo contrário, o real tem se desvalorizado justamente pela diminuição do 'status' de porto seguro oferecido pela economia brasileira, mesmo com depois de a Zona do Euro e o Reino Unido terem diminuído juros", diz o economista.