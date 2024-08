Cartão do Cidadão: para que serve e em qual situação é emitido

O Cartão do Cidadão facilita o seu acesso aos serviços dos benefícios sociais e trabalhistas, como o abono do PIS/Pasep, em casos em que a pessoa não recebe direto na sua própria conta ou não estiver disponível no aplicativo Caixa Tem — que concentra boa parte dos benefícios sociais, como o Bolsa Família.

Ele pode ser usado em todos os canais de pagamento autorizados pela Caixa Econômica Federal, presentes em todos os municípios brasileiros. Segundo a Caixa, atualmente ele tem sido "emitido em casos muito residuais", quando uma pessoa não consegue ter acesso ao aplicativo Caixa Tem.

A Senha Cidadão habilita o Cartão do Cidadão a receber o pagamento de benefícios sociais administrados pela Caixa, de forma prática, por meio de pontos de atendimento, caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.