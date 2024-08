Governo corta R$ 15 bi do Orçamento: quem mais perdeu? Foi o suficiente?

4 - Quais os ministérios que mais sofreram cortes?

Congelamento de verbas atinge 30 de 31 pastas federais. Os Ministérios da Saúde e das Cidades são os mais afetados pelos bloqueios, em valores absolutos, com R$ 3,42 bilhões e R$ 2,1 bilhões, respectivamente.

Depois, vêm os Ministério dos Transportes, com corte de R$ 1,5 bilhão, e o da Educação, com R$ 1,28 bilhão. Caso as estimativas para o déficit melhorem até o fim deste ano, o governo pode flexibilizar o tamanho dos cortes.

A distribuição por órgão teve como diretrizes a preservação das regras de aplicação de recursos na Saúde e na Educação (mínimos constitucionais), a continuidade das políticas públicas de atendimento à população e o compromisso do governo federal com a meta de resultado fiscal estabelecida para o ano de 2024.

Comunicado do governo federal explicando o decreto

5 - E em relação ao tamanho do orçamento, quais os maiores cortes proporconais?

Os ministérios de Mulheres, Turismo e Pesca e Agricultura foram os mais afetados proporcionalmente. Mulheres teve congelamentos de R$ 62,71 milhões, 13,3% do total. Já Turismo soma cortes de R$ 268,75 milhões, 13,25% do seu orçamento. Pesca e Agricultura sofreu cortes de 11,33% do orçamento, somando R$ 36,26 milhões.