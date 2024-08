Arrecadação soma R$ 231 bi em julho, maior valor da história para o mês

Dado mantém evolução positiva da arrecadação federal. No primeiro semestre, o embolso de R$ 1,3 trilhão do governo superou em 13,4% o resultado obtido no mesmo intervalo do ano passado e também representou a maior arrecadação da história para o período. A variação corresponde a uma alta real de 9% na comparação com 2023.

No acumulado do ano, arrecadação totaliza R$ 1,5 trilhão. O valor corresponde a um acréscimo real de 9,15% ante o intervalo entre janeiro de julho do ano passado, quando os embolsos do governo com impostos alcançaram R$ 1,45 trilhão.

Recordes não impediram cortes para cumprimento das regras fiscais. O governo anunciou recentemente o congelamento de R$ 15 bilhões para cumprir com as normas do arcabouço fiscal. Para Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, o assunto é "fiscal" e será consolidado no próximo relatório de avaliação do Fisco. "O desempenho da arrecadação contribui para reduzir a diferença entre aquilo que foi projetado pelo último relatório de avaliação e aquilo que efetivamente se realizou", afirma ao explicar a possibilidade contenção dos gastos.

O que explica a alta

Fisco cita as variáveis macroeconômicas como determinantes. Ao justificar o aumento da arrecadação, a Receita menciona o retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis, a tributação dos fundos exclusivos e a atualização de bens e direitos no exterior.

Alta seria menor sem a consideração dos "pagamentos atípicos". Segundo os cálculos da Receita Federal, haveria um crescimento real de 6,77% na arrecadação do período acumulado e de 8,28% na arrecadação do mês de julho sem as cobranças pontuais.