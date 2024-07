Brasil arrecada R$ 1,3 tri no 1º semestre, recorde histórico para o período

Arrecadação cresce acima da inflação nos dois cenários. De acordo com a Receita, o dado do semestre representa uma alta real (acima da inflação) de 9,08%. Já no mês, o total arrecadado é 11,02% superior ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Dados haviam sido antecipados por secretário do Fisco. Durante entrevista coletiva na última segunda-feira (22), Robinson Barreirinhas disse que a arrecadação no primeiro semestre superou as expectativas, com aumento nominal de 13,6% e alta real de 9,08%, na comparação com o mesmo período de 2023. A fala surgiu durante a apresentação do Relatório de Receitas e Despesas, que resultou no congelamento de R$ 15 bilhões das contas públicas.

A arrecadação vai bem, mas um pouco inferior ao necessário para cobrir as despesas por causa de algumas desonerações e de algumas frustrações. Neste [relatório] bimestral, pesa bastante a desoneração dos municípios, que ainda não estava no documento.

Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal

Receita explica aumento da arrecadação

As variações positivas são explicadas por três fatores. Segundo o Fisco, o resultado positivo ocorre devido ao retorno da tributação do PIS/Cofins sobre os combustíveis, pela tributação dos fundos exclusivos e pela atualização de bens e direitos no exterior.