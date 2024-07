Entenda a reforma tributária, que isenta carnes e cria imposto seletivo

Alíquotas extras ainda não foram determinadas. As cobranças adicionais só serão conhecidas no fim da tramitação da reforma, mas incidirá uma única vez sobre a cadeia produtiva. Os fabricantes arcam com o IS na primeira venda, e os importadores, na entrada do bem no Brasil. Já no caso dos cigarros, o valor de referência será o preço de venda no varejo.

O foco do imposto seletivo é justamente desestimular o consumo dos bens e serviços prejudiciais. Ainda assim, o texto manteve de fora da relação os alimentos ultraprocessados, responsáveis por 10,5% das mortes precoces de brasileiros entre 30 e 69 anos todos os anos, o equivalente a 57 mil pessoas.

Armas

Regulamentação também excluí a taxação extra para armas de fogo e munições. Os produtos ligados ao armamento, presentes no texto aprovado pelo Senado Federal, foi excluído da relação de bens e serviços prejudiciais. Uma emenda apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP) na tentativa de incluir as armas no Imposto Seletivo foi rejeitada.

De fora da lista, armas devem ficar mais baratas com a reforma. Com o fim o do IPI, o preço dos armamentos e munições deve cair 55% em 2027. Sem o Imposto Seletivo, os artigos podem também se beneficiar do cashback definido pela proposta e devolver 20% das alíquotas de CBS/IBS incidentes sobre as compras de armas.

Remédios

Todos os medicamentos regulados terão algum tipo de isenção. As alíquotas serão zeradas para 356 remédios vendidos com a exigência de prescrição médica, casos do diazepam, prescrito para casos de ansiedade e do atenolol, usados no tratamento da hipertensão.