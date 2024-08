Bolsa cai e dólar sobe quase 2% com chance corte de juro menor

Outras pistas serão dadas amanhã, no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole. Entre hoje e 24 de agosto, o Fed reúne bancos centrais do mundo todo, inclusive do Brasil, numa vila turística e montanhosa no estado americano de Wyoming. Roberto Campos Neto, presidente do BC aqui, participa hoje à noite (21h) do encontro. O presidente do BC americano, Jerome Powell, discursa na sexta (23).

Galípolo

Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central (BC) criticou como o mercado interpreta suas falas. Em evento da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), ele disse que muitas vezes parte do mercado acredita que há uma "correlação mecânica" entre a taxa de câmbio e a política monetária.

Para ele, isso não é real. Existem outras variáveis, além do câmbio, que contam para definição dos juros. "O cenário é desconfortável para o cumprimento da meta de inflação. Gostaríamos de observar uma melhora das variáveis que pressionam a inflação", disse ele.

Ele também disse que não dá dicas ou "guidances" sobre o que vai acontecer nas próximas reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária). "Daqui até a próxima reunião, teremos duas medições do IPCA ( Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), dados do PIB e outras informações de mercado, sem contar variáveis externas. São elas que vão balizar a política monetária. E se for preciso subir juros, não vamos hesitar em fazer isso", afirmou.

Depois de ter assumido um discurso mais conservador ao longo dos últimos dias, Galípolo procurou diminuir o tom. Foi o que disse Galhardo, do Remessa Online. Mas houve quem aprovasse o discurso. "Ele afirmou hoje que existe uma possibilidade de alta de juros e que o comitê não hesitará em aumentar a taxa, se necessário", analisou Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos. Ainda hoje, o diretor fala mais tarde em outro evento, às 17h. Ele é cotado para assumir a presidência do BC no próximo ano.