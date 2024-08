Plano de saúde é condenado por não cobrir internação de bebê de um ano

Entenda os direitos de bebês e gestantes nos planos de saúde

Internação foi solicitada pela médica plantonista para o correto tratamento. Após a indicação com "iminente risco de morte" do bebê, o pai teria sido informado que a ciência só seria possível com o pagamento do valor estipulado. O desembolso foi realizado.

Desembargadora classifica atitude como "abusiva", configurando "dano moral". Na manifestação, Guedes cita o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e afirma que a negativa "configura abusividade" em casos de emergência ou urgência, ainda que o usuário esteja em período de carência contratual.

Enseja danos de ordem moral, e não simplesmente mero aborrecimento, a negativa de cobertura de procedimento por parte do plano de saúde antes do decurso do prazo de carência, quando se tratar de situação de emergência.

Maria das Graças Morais Guedes, desembargadora da 3ª Câmara Cível do TJPB

Procurada, a Unimed disse não comentar decisões judiciais.