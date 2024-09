Football ou futebol? Bud desafia Vinatieri, Denílson e Falcão; veja vídeo

Confira o filme que divulga a ação - a marca também publicou um vídeo com imagens dos bastidores da gravação:

Ingressos esgotados

A Budweiser é parceira global da liga e patrocinadora do NFL São Paulo Game, que ainda tem apoio de marcas como XP, Visa e Perdigão. A cantora Anitta será a atração do show do intervalo do jogo.

A partida será transmitida pela RedeTV, ESPN e CazéTV. O jogo acontece dia 6 de setembro, a partir das 21h15. Os ingressos, que variavam entre R$ 285 e R$ 2.520, já estão esgotados no site de vendas.

Peter O'Reilly, vice-presidente executivo internacional de eventos da liga e negócios dos clubes da NFL, afirmou que o Brasil "merecia" receber um jogo da NFL.