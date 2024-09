INSS faz pente-fino para cancelar benefícios irregulares. O que devo fazer?

No entanto, o beneficiário poderá solicitar ao INSS a reativação de seu benefício. Isso caso tenha realizado a inscrição ou atualização no Cadastro Único até o fim do prazo de suspensão. O cidadão poderá entrar com recurso para contestar decisão dada pelo INSS em um processo administrativo.

Cadastro deve estar atualizado

As regras para o cadastro no INSS e CadÚnico também mudara. A partir de agora, conforme as regras recém-publicadas pelo governo federal, aqueles que recebem o BPC e não estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou não atualizaram o cadastro no INSS nos últimos quatro anos terão que fazer a atualização de dados. O prazo é em 45 dias, se morar em uma cidade de até 50 mil habitantes, ou em 90 dias, se morar em cidades maiores. A partir de setembro, para proteger a segurança dos usuários, os cadastros dos beneficiários irão incluir biometria.

Cuidado com golpe

O INSS reforça alguns cuidados para não cair em golpes, ou dar informações e documentos para falsários que dizem ser da previdência. Em caso de ligação, o número que aparecerá na tela do celular ou no identificador de chamada é o (11) 2135-0135. Se outro número aparecer e a pessoa dizer que é do INSS, desligue. Se você tiver alguma dúvida, ligue para a Central 135 e confirme se foi mesmo o INSS que entrou em contato com você.

O INSS não pedirá dados, número do CPF nem biometria facial para os beneficiários do BPC. Também não é preciso digitar senha ou ter login para ter acesso, pois o ícone "revisão de BPC" está disponível na tela principal. Basta digitar o CPF que o aviso confirmando ou negando que seu nome está nesse lote irá aparecer.