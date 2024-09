Moeda do agro, homeopatia animal e mais: tecnologias debatidas na Expointer

Os homeopáticos podem conter fontes do reino animal (como o veneno da abelha), mineral e vegetal para tratamentos ou prevenções de doenças como carrapatos e diarreias, individualmente ou no rebanho. "A vantagem dessa medicação, diluída e dinamizada, é não causar reações adversas, não deixando resíduos ou causando intoxicação, e provocar menor contaminação do meio ambiente em consequência. São produtos que estão ganhando visibilidade e mercado", acrescenta.

Vida útil de alimentos

A sustentabilidade também está no foco. Esta é uma das prioridades nos processos desenvolvidos pela Bioplix, startup incubada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e apoiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa (FAPERGS). "Desenvolvemos tecnologias para ampliar a vida útil de frutas, legumes e verduras possibilitando reduzir as perdas e prejuízos na conservação pós colheita. Além de trazer melhorias para a segurança alimentar da população", pontua o gestor Luan Paz.

Uma delas apresentada na Expointer foram as embalagens (revestimentos) comestíveis fabricadas a partir de matéria biodegradável. "Utilizamos materiais obtidos em fontes renováveis aprovados pela Anvisa e que obedecem normativas internacionais para serem usados como coberturas". A iniciativa, ainda restrita ao âmbito laboratorial, busca parcerias para a produção em maior escala.

App para todos os gostos

Uma tendência fácil de ser notada é o desenvolvimento de aplicativos para as mais diversas finalidades desde saúde, produtividade, gestão e até segurança. É o caso do aplicativo AbigeApp, criado para auxiliar o combate do abigeato, o roubo de gado.