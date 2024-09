Natura lança linha de cabelo com preço mais baixo para ampliar público

Tododia amplia nosso público. É um produto mais massivo, mais competitivo de preço, então ele vai atingir a parte da pirâmide que com Lumina estamos mais restritos, que é uma parte do segmento que está mais interessado nessa categoria [de tratamento].

Agenor Leão, vice-presidente de negócios da Natura

O setor de produtos para cabelo é concorrido no Brasil. A empresa afirma que aposta na força da marca Tododia para conseguir ganhar espaço no banheiro das brasileiras.

Outros segmentos

Há um hidratante corporal concentrado. A novidade foi lançada no começo do ano, mas a empresa começou a investir mais em publicidade no último mês.

Resultado está duas vezes maior do que o esperado. O consumidor, ao fazer a primeira compra, recebe um frasco de hidratante vazio e um mini frasco com o produto concentrado. Ao juntar o conteúdo com água, o consumidor tem o hidratante completo e, das próximas vezes, precisa comprar apenas o mini frasco. A ideia é baratear o custo e promover mais sustentabilidade, economizando as embalagens do produto.

Recentemente, a Natura investiu em linhas mais voltadas a alta renda. Uma delas foi o lançamento da Bothânica, focada em sprays de ambiente e velas aromáticas. Outra foi de alta perfumaria, com perfumes premium e mais caros.