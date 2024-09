Bolsa cai e dólar sobe com petróleo e juros dos EUA

Mas um detalhe do índice pode chamar a atenção do Federal Reserve, o Fed (banco central dos EUA). O chamado núcleo do CPI, que exclui preços voláteis de alimentos e energia, aumentou 0,3% no mês, levemente acima da estimativa de 0,2%. A taxa de inflação do núcleo de 12 meses foi de 3,2%, em linha com a previsão.

Os dados fortalecem as apostas de um corte de 25 pontos base na próxima reunião do Fed, no dia 18. É isso que está desanimando os investidores aqui e também nas Bolsas americanas. No mesmo momento, o índice Dow que chegou a cair mais de 1,5%, agora tinha baixa de 0,20%.

O corte é importante para o Brasil. Uma taxa de juros menor nos EUA ajuda o real a se apreciar e a trazer mais investidores para o país. Também colabora para uma queda da inflação aqui. Se o corte por lá for o menor possível, o impacto também será menos contundente.

Petróleo sobe

Por outro lado, um fator que ajuda a segurar o Ibovespa é a recuperação do preço do petróleo. O combustível sobe nesta quarta depois de recuar ao nível mais baixo em mais de dois anos, após o Brent ter caído ontem abaixo de US$ 70 por barril. A preocupação com a economia da China, cada vez mais lenta, e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) indicando menor demanda derrubaram os valores ontem.

O que dá força ao óleo hoje são a redução dos estoques nos Estados Unidos e as interrupções causadas pelo furacão Francine na costa americana.