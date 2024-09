Banda de CEO: quem são os empresários que tocaram no Rock in Rio

O que aconteceu

Executivos se apresentaram em banda no Rock in Rio. A The Clevel Band, composta por executivos de grandes empresas patrocinadoras do festival, fez sua estreia dois dias antes da abertura oficial do evento. O grupo subiu ao Palco Sunset, abrindo o show do Barão Vermelho.

A banda foi formada especialmente para o evento. A The Clevel Band reúne altos executivos, como Alberto Griselli, CEO da TIM, Ciro Possobom, CEO da Volkswagen Brasil, e João Johannpeter, da Gerdau. O nome da banda é uma referência ao termo "C-level", que se refere aos cargos de chefia nas empresas.

Alberto Griselli, italiano que comanda a TIM no Brasil, tocou teclado na The Clevel Band, a banda de CEOs que se apresentou no Rock in Rio Imagem: Miguel Sá/Divulgação

Repertório incluiu clássicos do rock. Entre as músicas apresentadas pela banda, destacaram-se grandes sucessos do rock, como "Another Brick in the Wall" (Pink Floyd), "Highway to Hell" (AC/DC) e "Pro Dia Nascer Feliz" (Barão Vermelho). "A música e o piano são paixões que remontam à minha infância, quando estudava com minha avó. Estar no Rock in Rio pela segunda vez com a TIM é um privilégio, e agora ainda mais, com a oportunidade de me divertir no palco", declarou Alberto Griselli que também disse que tocar no Rock in Rio foi mais que uma ação promocional.

Participação tem valor pessoal para os executivos. Ciro Possobom, CEO da Volkswagen Brasil, também compartilhou sua emoção ao tocar guitarra no evento: "Tocar no Rock in Rio com a The Clevel Band foi uma experiência inesquecível. Me tornei guitarrista pela influência do show histórico do Queen no festival em 1985 e, naquela época, jamais imaginei estar em um dos palcos desse evento um dia."