MariMoon e Titi Müller estreiam nova temporada de 'Acessíveis' em Universa

Dupla que marcou época na MTV Brasil, as apresentadoras MariMoon e Titi Müller estreiam a nova temporada do videocast Acessíveis nesta terça (17), em Universa no Canal UOL.

Com muita leveza e bom humor, elas recebem convidados para um papo que vai de histórias de bastidores ao futuro da humanidade, passando por tópicos como maternidade, redes sociais, relacionamentos e cultura pop.

Entre os confirmados da nova temporada de Acessíveis em Universa estão Sophia Abrahão, Evandro Fióti, Miá Mello e Camila Fremder. O videocast já teve duas temporadas em 2023 e, a partir de agora, passa a ser uma produção do UOL.