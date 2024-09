Novelas da Globo impulsionaram Ateliê Xongani: 'Taís Araújo usava'

Para um negócios com referências de estética negra, com padrões visuais pouco vistos nos Brasil à época, a empreendedora acredita que, além de vender, existe um trabalho de educação do público. É preciso mostrar para o consumidor que aquele acessório, roupa ou colar cabe em diferentes contextos com credibilidade.

Eu sempre falo que eu sou uma produtora de imagem, e isso é fundamental. E qual imagem? A imagem positiva, a imagem do sucesso, a imagem da alegria. Estar aqui com acessórios dourados gigantes constrói imagem, contexto, que vai gerar venda lá no futuro. É todo processo Ana Paula Xongani, empresária e comunicadora

A Feira Preta também impulsionou e trouxe visibilidade ao Ateliê Xongani. Criada por Adriana Barbosa, que já esteve no "Divã de CNPJ", a feira faz uma curadoria de empreendimentos negros em todo país e coloca esses negócios para expor seus produtos e serviços durante um festival em São Paulo.

A Feira Preta foi fundamental nesta trajetória. Os produtos foram vistos, sempre muito bem feitos, com muita qualidade, muita história. Eu já comecei as minhas viagens para Moçambique, trazia tecidos africanos. O Ateliê Xongani explodiu com a junção desses dois fatores Ana Paula Xongani, empresária e comunicadora

