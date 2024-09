Governo quer solução contra 'dependência' por jogos eletrônicos, diz Haddad

Ministro afirma que o governo recebe relatos de dependência. Diante da situação, Haddad revela que a regulamentação busca "criar condições para dar amparo" e tratar as ferramentas como "entretenimento simples". "Toda e qualquer forma de dependência tem que ser tratada pelo Estado", declarou.

Endividamento das famílias com as apostas também preocupa. Haddad menciona que a regulamentação é apenas a primeira etapa do assunto. Ele prevê normas mais duras para a publicidade das bets e o bloqueio da utilização do cartão de crédito nas plataformas.

Nós temos que salvaguardar as famílias. Vamos pedir o apoio da sociedade civil para enfrentar esse problema. Nosso objetivo é tratar sobre essa assunto com a cautela devida. A distância entre a dependência e o entretenimento é muito tênue e nós precisamos saber a lidar com isso.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Bets são mais populares do que investimentos no Brasil. O último Raio-X da Anbima (Associação Brasileira das Entidades de Mercado) mostra que 14% da população (cerca de 22 milhões de pessoas) fez ao menos uma aposta online em 2023. No mesmo período, apenas 2% realizou aplicações na Bolsa. O único investimento que é "maior" que as bets é a poupança (25%).