'Água sai mais limpa do que entrou na nossa empresa', diz CEO da Buddemeyer

A preocupação ambiental faz parte da filosofia do Grupo Buddemeyer. É o que afirma Rafael Buddemeyer, CEO da Buddemeyer, ao "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Nós sempre tratamos essa parte de meio ambiente com uma força muito grande. Mesmo antes de existirem leis mais fortes em relação a isso, desde a década de 80 a gente já faz tratamento de efluentes onde a água sai mais limpa do que ela entrou.

Rafael Buddemeyer, CEO da Buddemeyer

Há mais de 70 anos no mercado, o Grupo Buddemeyer é líder do segmento premium de cama, mesa e banho. O Grupo tem três marcas: Buddemeyer (indústria), Casa Almeida (rede de varejo) e Empório Bud (voltado para vendas B2B). Anualmente, a companhia vende cerca de 50 milhões de peças. Em 2023, o faturamento foi de R$ 505 milhões.