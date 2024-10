Após nota da Moody's, Haddad diz que "governo como um todo" precisa ajudar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a alta na nota de crédito da agência Moody's e aproveitou para cobrar ajuda do restante do governo federal. "Se esse governo como um todo compreender que vale a pena esse esforço. que esse esforço que está sendo feito produz os melhores resultados, e continuarmos sem baixar a guarda, em relação a despesas e receitas, eu acredito que realmente temos a chance de terminar o mandato do presidente Lula reobtendo o grau de investimento", disse na noite desta terça-feira (1º).

O que aconteceu

Haddad acredita que a nota da Moody's mostra que o Brasil está no caminho certo. "'Se nós continuarmos perserverando nesse caminho de ir ajustando o fiscal e o monetário nós temos grande chance de conseguir uma estabilidade da dívida-pib e dos gastos públicos depois de muitos anos de desequilíbrio fiscal", afirmou o ministro.

O ministro se mostrou feliz com o anúncio, mas disse que ainda havia muito trabalho a ser feito. "[o grau de investimento] não está dado, sou o primeiro a reconhecer que temos um trabalho a fazer. Aquilo que parecia muito distante está a mão se nós não tivermos receio de tomarmos medidas necessárias pro equilibrio das contas."