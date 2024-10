Com alta da nota da Moody's, Brasil fica a um passo do grau de investimento

A elevação reflete a melhoria no perfil de crédito do Brasil, que esperamos que continue, incluindo um crescimento econômico mais robusto do que o esperado e o avanço de reformas econômicas e fiscais.

Moody's Investor Service

Segundo a agência, o desempenho econômico no Brasil está surpreendendo positivamente desde 2022 devido a fatores cíclicos e ao impacto de reformas estruturais. A Moody's afirmou que, neste ano, tanto a indústria quanto o setor de serviços vêm crescendo fortemente, apoiados em um aumento dos investimentos produtivos, o que reforça as expectativas da agência de que esse bom desempenho vai se manter.

Nos próximos anos, esperamos que o crescimento continue se estendendo pelos setores, com a demanda doméstica impulsionada por um mercado de trabalho relativamente forte e renda real mais alta.

Moody's Investor Service

A agência ponderou que a credibilidade do arcabouço fiscal brasileiro é moderada, o que se percebe pelo relativamente alto custo de sua dívida. No entanto, conforme a política fiscal for se adequando ao novo arcabouço, a dívida deve se estabilizar no médio prazo, mesmo que em um nível elevado.

O Tesouro Nacional comemorou a melhora da nota. Para o órgão de governo, a elevação reflete "o reconhecimento dos avanços nas contas públicas, de um cenário propício ao crescimento e da solidez dos fundamentos da economia brasileira", segundo comunicado publicado em seu site.

Expectativa e melhora gradual

Na semana passada, o presidente Lula se encontrou com as agências de risco em Nova York. Durante viagem aos Estados Unidos para discursar na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniram-se com representantes da Moody's e da Standard & Poor's.