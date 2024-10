Entenda o que significa a melhora da nota de crédito do Brasil

Para determinar essas notas, as agências combinam métodos quantitativos e qualitativos. Análises financeiras detalhadas são realizadas, incluindo o exame de balanços, fluxos de caixa e projeções estatísticas. Além disso, fatores qualitativos como o ambiente externo, questões jurídicas e percepções sobre o comportamento do emissor também são considerados.

A avaliação inclui ainda a análise de garantias e proteções contra riscos. As garantias e proteções contra inadimplência são aspectos importantes que influenciam na nota final. Além disso, o fator tempo desempenha um papel relevante: quanto mais longo o horizonte do investimento, maior a imprevisibilidade dos resultados.

Existem duas escalas principais para os ratings: a internacional e a nacional. As escalas internacionais podem ser usadas tanto para dívidas em moeda local quanto em moeda estrangeira. Isso significa que as notas são comparáveis entre diferentes países, considerando a capacidade de pagamento das dívidas nesses diferentes contextos. Já as classificações em escala nacional não são comparáveis internacionalmente, o que significa que um rating AAA (bra) no Brasil não equivale a um AAA (chl) no Chile, por exemplo. No caso do Brasil, a classificação foi realizada em moeda internacional.

Efeitos da avaliação de crédito

Um governo ou empresa obtém recursos financeiros ao vender títulos no mercado. Os investidores adquirem esses papéis com a expectativa de receber o valor investido acrescido de juros no futuro. No entanto, quando a avaliação de uma agência de risco é desfavorável, significa que há uma maior chance de inadimplência, o que aumenta o temor de que os investidores possam não receber seu retorno.

Quando há desconfiança sobre a capacidade de pagamento, fica mais difícil para um país ou empresa vender seus títulos. Em cenários de risco elevado, é necessário oferecer juros mais altos para atrair os investidores e compensar o risco maior. Por outro lado, uma avaliação positiva facilita o acesso a crédito, pois transmite confiança aos investidores quanto à segurança do investimento.