Conta de luz vai ficar mais cara em outubro; saiba como economizar

As contas de luz vão ficar ainda mais caras a partir desta terça-feira (1º). A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou a bandeira tarifária vermelha patamar dois em outubro.

O que muda ao consumidor

Serão cobrados R$ 7,877 a mais para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Na bandeira vermelha um, em vigor em setembro, eram cobrados R$ 4,46 a cada 100 kWh.

Conta está mais cara por seca no país. A Aneel afirma que o que levou ao acionamento da bandeira foram o risco hidrológico e o aumento do preço de liquidação de diferenças que foram influenciados pelas previsões de baixa afluência para os reservatórios das hidrelétricas e pela elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro.