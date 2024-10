Jubilut sobre virada para youtuber: 'Tomei muita porrada de gente malandra'

Professor de Biologia, Paulo Jubilut começou a publicar videoaulas no Youtube como um registro do seu legado, após uma década de dedicação às salas de aulas. Enquanto se preparava para dizer adeus às escolas, seus vídeos viralizaram no Youtube.

O professor não quis perder a oportunidade. Investiu 17 mil reais emprestados para fundar seu curso de biologia online, a Prova Total (antigo Biologia Total). Com o faturamento do primeiro dia de vendas do curso, Jubilut contou no Divã de CNPJ que chegou a acreditar que estava rico.