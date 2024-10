Torcedor compra consórcio e ainda ajuda o seu time, diz CEO da Ademicon

A Ademicon Administradora, braço da holding, administra consórcios de times de futebol. Entre eles, estão o Consórcio Palmeiras, o Consórcio SPFC (com o São Paulo), o Consórcio do Peixe (com o Santos) e o Consórcio Coxa (com o Coritiba), entre outros. A Ademicon tem também uma parceria com o Palmeiras para expor a marca no escudo central do uniforme da equipe feminina de futebol, pelo período de um ano.

A gente entende que o esporte é algo muito planejado, treinando, que você tem que se dedicar. Assim é o consórcio. É algo de planejamento de futuro. Então, a gente entendeu que o esporte tinha tudo a ver com o consórcio. E começamos a olhar os times de futebol.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

No mercado há 33 anos, a Ademicon é a maior administradora independente de consórcios do país em créditos ativos. Vende consórcio nos segmentos de imóveis, veículos (leves e pesados) e serviços. Tem 199 unidades de negócio no país e mais de 7.000 consultores na rede de vendas. A meta é chegar a 250 unidades de negócio nos próximos cinco anos.

A companhia faturou R$ 586,6 milhões em 2023. O lucro foi de R$ 238,9 milhões. Nos primeiros oito meses deste ano, já comercializou mais de R$ 16,6 bilhões em créditos —o valor é 40% maior que no mesmo período do ano passado. Em agosto, a Ademicon bateu seu terceiro recorde consecutivo de vendas: mais de R$ 2,7 bilhões comercializados no mês. Até o final de 2024, a meta é atingir R$ 23 bilhões em vendas —cerca de 25% a mais que o resultado do ano passado.

Patrocínio a atletas e ajuda a instituições

A empresa patrocina alguns atletas. Manoela Michaelis (hipismo) e Luara Mandelli (surfe) são algumas delas. "Hoje, são muitos nomes que a gente vem apoiando e dedicando ao esporte. A gente tem muita admiração pelos esportes", declara Tatiana.