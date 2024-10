Magalu e AliExpress se unem para vender produtos nas duas plataformas

Esta é a primeira vez que o AliExpress comercializa itens em uma plataforma de terceiros no mundo. Também é a estreia do Magalu como "seller" (vendedor) em outro marketplace.

O Magalu vai oferecer os produtos próprios que compram e vendem diretamente de fabricantes. O AliExpress vai fornecer os produtos da linha Choice, a mais premium, com serviço de entrega rápida.

Briza Bueno, diretora do AliExpress na América Latina

Como está funcionando

Um selo identifica quais são os produtos do Magalu no site do AliExpress. São diversas marcas em categorias como eletrodomésticos, eletroportáteis, móveis e brinquedos. Os produtos são complementares ao portfólio do AliExpress, e a logística de entrega dos produtos será operacionalizada pelo Magalu.

Os produtos do AliExpress são encontrados na seção "compra internacional", em categorias como eletrônicos, acessórios e casa e decoração. Os itens seguem as regras do Remessa Conforme, programa instituído em 2023 pelo governo federal. O AliExpress foi uma das primeiras plataformas que aderiu ao programa e ganhou a certificação, e o Magazine Luiza também teve que se certificar dentro do programa.