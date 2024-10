Alain Prost brinda a Ayrton Senna em comercial da Heineken

Chamado 'The Toast', a criação foi da agência Le Pub. Assista:

A Heineken decidiu homenagear Ayrton Senna como uma forma de celebrar todo o legado deixado pelo piloto. Senna é um ícone no Brasil e no mundo. Ao trazer sua imagem para uma campanha da marca, conectamos a Heineken com o orgulho e os valores atemporais que Senna representa para o público brasileiro.

Beatrice Jordão, diretora de comunicação e branding da Heineken no Brasil

O filme inicia a movimentação publicitária em torno do GP do Brasil de Fórmula 1, que acontece dia 2 de novembro, em São Paulo — e que, este ano, leva o nome da marca de tecnologia Lenovo.

Parceria antiga

Em 2019, a Heineken produziu o filme 'Obrigado', criado pela agência Publicis Brasil, como parte da campanha #ObrigadoSenna, hashtag que retorna para a campanha deste ano. Na ocasião, o filme retratou diversos momentos da história recente do país nos quais a bandeira brasileira estava presente.