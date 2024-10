Bolsa cai e dólar sobe após nova decepção com a China

O ministro da Habitação, Ni Hong, anunciou aumento do programa de crédito habitacional para 4 trilhões de yuans (US$ 562 bilhões) até o fim do ano. Assim, o volume de empréstimos vai quase dobrar. Mas o mercado esperava trilhões de yuans para a compra de casas não vendidas.

O mercado imobiliário chinês é um dos maiores consumidores do minério de ferro brasileiro. Por isso, cai o preço do minério de ferro e também as ações da Vale (VALE3). No mesmo horário, os ativos tinham baixa de 2,33%, indo a R$ 60,89.

Nos EUA

As vendas no varejo aumentaram 0,4% em setembro, acima do total (não revisado) de 0,1% em agosto e melhor que a previsão de 0,3%. Isso significa que os preços estão se estabilizando passo a passo e que o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) poderá fazer uma corte menor de juros em novembro — ou até manter a taxa estável. Nesta quinta, o Banco Central Europeu (BCE) fez um corte suave em sua taxa, de 0,25 ponto percentual, para 3,25% ao ano.

O Departamento do Trabalho dos EUA também informou hoje que os pedidos de auxílio desemprego caíram em 19 mil. O total ficou em 241 mil solicitações na semana que se encerrou em 12 de outubro. Analistas previam 260 mil pedidos.

O comportamento dos índices americanos fortalecem o dólar hoje. "Isso quer dizer que a perda de rendimento dos títulos denominados em dólar não vai cair tão rápido quanto se esperava, o nível de juros vai cair mais devagar e isso ajuda a fortalecer a moeda americana globalmente" diz Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.