Brasil tem menor volume de trabalho infantil desde 2016, mostra IBGE

Trabalho infantil aumenta conforme a idade da criança. Em 2023, o valor era de 1,3% para as pessoas de 5 a 13 anos e subia para 6,2% no grupo de 14 e 15 anos, alcançando 14,6% entre adolescentes de 16 e 17 anos. Na comparação com 2022, o percentual de crianças no trabalho infantil também diminuiu em todos os grupos etários.

Mais da metade da população em situação de trabalho infantil tem 16 e 17 anos. Segundo o IBGE, 55,7% dos enquadrados na condição estão nessa faixa etária. Outros 22,8% (366 mil pessoas) tinham de 14 e 15 anos e 21,6% (346 mil pessoas) entre 5 e 13 anos.

Cerca de 20% dos trabalhadores infantis tem jornada semanal de 40 horas ou mais. A rotina de 39,2% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil era de até 14 horas em 2023. Por outro lado, 20,6% trabalhavam 40 horas ou mais. O tempo de trabalho é um dos critérios utilizados para a definição do trabalho infantil.

Número de horas semanais trabalhadas aumenta conforme a idade. No grupo dos 5 a 13 anos, mais de 80% das crianças e adolescentes trabalharam até 14 horas. Já no grupo dos 16 e 17 anos, 19,7% trabalharam até 14 horas, enquanto 31,1% trabalharam 40 horas ou mais.

Regiões

Nordeste tem maior contingente de crianças e adolescentes na situação. A região conta com 506 mil com idade entre 5 a 17 anos na condição. Na sequência, aparecem o Sudeste (478 mil pessoas), o Norte (285 mil pessoas), o Sul (193 mil pessoas) e o Centro-Oeste (145 mil pessoas). As menores quedas ante 2022 foram verificadas no Norte (de 299 mil para 285 mil pessoas) e no Centro-Oeste (de 157 mil para 145 mil pessoas).