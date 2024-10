Enel em SP: tempo de reparo de falta de luz aumenta 125% em cinco anos

Em 2024, houve uma redução no tempo médio de preparo para reparos de emergências. O tempo de preparo para que as equipes de reparo estivessem prontas para atuar diminuiu 20,4% este ano, tendo em vista que os dados recolhidos pela Equus Capital são até agosto.

Sazonalidade continua sendo um fator de incerteza. A análise para 2024 é limitada pela ausência de informações sobre o período chuvoso, que tradicionalmente aumenta a demanda por reparos e estende os tempos de resposta. A tendência de queda observada no primeiro semestre pode ser revertida nos meses seguintes, quando o volume de emergências tende a crescer.

Mesmo assim, o número de ocorrências aumentou em 52% entre 2018 e 2024. Comparando ano a ano, e considerando apenas o período de janeiro a agosto, o total de ocorrências registrou uma única queda significativa entre 2019 e 2020, com uma redução de 14,4%. Nos demais anos, houve crescimento constante, destacando-se o aumento de 23% entre 2023 e 2024.

Tempo total de reparo aumentou 113,15% no mesmo período. Também comparando ano a ano e considerando o mesmo intervalo de janeiro a agosto, observou-se redução no tempo de reparo em dois momentos: entre 2020 e 2021, com uma queda de 8,9%, e entre 2023 e 2024, com uma redução de 9,4%. Mesmo com essas quedas, o tempo total de reparo quase dobrou.

Uma das soluções seria aprimorar os processos de manutenção preventiva. Outra alternativa mais ousada seria incentivar a implementação de microrredes, que são pequenas redes locais de energia capazes de operar de forma independente ou conectadas à rede principal. Com a implementação de microrredes, mesmo em caso de interrupção na conexão principal, uma região poderia manter o fornecimento de serviços essenciais, garantindo maior resiliência e confiabilidade no atendimento.

Pedro Coletta, especialista em energia da Equus Capital

Tarifa mais cara