Acordo com credores é passo para Azul superar tempestade do setor aéreo

A companhia aérea Azul anunciou nesta segunda-feira (28) que fechou acordo com credores para melhorar sua situação financeira. O acordo é mais um passo da empresa na tentativa de deixar para trás a tempestade perfeita que se abateu sobre o setor desde a pandemia.

A dívida bilionária da Azul

O acordo prevê a contração de nova dívida de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões). Pelo acordo, os atuais credores fornecerão US$ 150 milhões com vencimento em 90 dias, e mais US$ 250 milhões após esse prazo, caso a empresa consiga atender a algumas condições. Há ainda a possibilidade de um crédito extra de mais US$ 100 milhões caso haja melhorias no fluxo de caixa da companhia.

Há possibilidade de conversão de US$ 800 milhões de dívida já existente em ações. Em comunicado ao mercado, a companhia ainda disse que está na mesa a possibilidade de converter parte da dívida atual em ações da empresa, caso haja melhora no fluxo de caixa da ordem de US$ 100 milhões por ano.