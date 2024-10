Tebet e Haddad tentam acalmar o mercado e reforçam compromisso fiscal

Tebet diz que Lula está comprometido com as regras fiscais. "O presidente já tem noção do que precisa ser feito, já tem noção mais ou menos de valores, já tem noção de quais medidas. Nós já sabemos aquelas que nós não podemos e que nós não vamos mexer, isso tudo já está [combinado], já alinhamos a nossa lista com a lista da Fazenda, já filtramos", afirmou a ministra. Sem revelar os valores, ela afirma que Lula ainda precisa "bater o martelo".

Ministra prevê apresentação das propostas em novembro. Tebet avalia que não são todas as propostas que precisam ser aprovadas neste ano, porque o foco da equipe econômica está em 2026. "Se o Congresso falar: 'olha, nós queremos abrir comissões, nós queremos votar em fevereiro ou em março', eu não vejo dificuldade de uma votação em março", complementou.

Nós precisamos apresentar para o país um pacote consistente, autorizado, que dê conforto obviamente por Presidente da República, deixando claro que nós não vamos tirar nenhum direito.

Ministra do Planejamento, Simone Tebet

Haddad reconhece incertezas do mercado financeiro. Ao avaliar as recentes oscilações no aguardo dos cortes de gastos a serem definidos pela equipe econômica, Haddad defendeu o cumprimento das regras fiscais. "A ideia de fazer com que as partes não comprometam o todo e as partes e o arcabouço tenha a sustentabilidade de médio e longo prazo", declarou.