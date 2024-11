Bolsa cai e dólar sobe para R$ 5,82 com mercado cheio de incertezas

O que está acontecendo?

Bolsa e dólar hoje repercutem as incertezas do mercado. Na quarta-feira (6), o Banco Central do Brasil define a nova taxa Selic e a expectativa é de aumento. No mesmo dia, saem os novos juros americanos e o resultado das eleições nos Estados Unidos, que se realizam no dia 5. "No momento que a inflação está subindo e o governo vai adiando cada vez mais o anúncio sobre cortes de despesas, o mercado não vê nenhuma definição. Então a Bolsa cai e o dólar continua subindo", diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.

O mercado esperava para depois da eleições municipais a divulgação de um pacote de corte de gastos. Mas o governo ainda não tem data ou detalhes sobre essas medidas.

O cenário interno está preocupando mais os investidores que o externo. É o que diz Vito Agnelo, analista educacional da CM Capital. "O dado de emprego dos EUA é um sinal positivo e favorável. Mas a preocupação interna com relação ao déficit fiscal e aos gastos públicos está preocupando mais o investidor do que o clima externo, que vem se desenhando cada vez mais favorável para o fluxo de investimento mundial voltar para às economias emergentes", diz ele.

Que dado de emprego é esse?

A criação de vagas em outubro nos EUA desacelerou para seu ritmo mais fraco desde o final de 2020, com o impacto dos furacões Helene e Milton e da greve da Boeing. As vagas medidas pelo dado de folha de pagamento não agrícolas — o chamado Payroll — aumentou apenas em 12 mil postos no mês. É uma queda acentuada em relação a setembro (geração de 254 mil postos) e abaixo da estimativa do mercado de 100 mil vagas, segundo o Bureau of Labor Statistics, nesta sexta.