'Pobre já anda se acabando de fome'; Maguila comentou economia nos anos 90

O UOL conversou com Carlos Adese, na época redator principal do telejornal do SBT, que nos contou como o então pugilista foi parar no Aqui Agora. "Em um programa marcado pela ousadia, veio essa ideia de convidar o Maguila para ser comentarista de economia. A intenção era ter a visão de uma pessoa do povo que também fosse um ídolo nacional, carismático e simpático, como ele era."



O ex-boxeador foi contratado para reforçar esse time de "especialistas" e fez feio, pelo contrário. Com análises engraçadas e improvisos, ele foi além da economia e passou a falar de todos os assuntos com a desenvoltura que sua timidez permitia. Importante: ele fazia os comentários usando um smoking e uma luva de boxe.



A ideia deu muito certo porque Maguila realmente tinha um jeito único de pensar a economia. "Os comentaristas tradicionais falavam do impacto das construtoras, no mercado imobiliário, por exemplo, mas ele pensava logo nas pessoas que moravam no barraco de madeira, e por esse ângulo que ele ia", recorda Carlos Adese,

Alguns comentários do peso-pesado

Em um dos raros programas Aqui Agora disponíveis na internet, de 1997, é possível ver um show de Maguila analisando o aumento de impostos. O âncora Ivo Morganti anuncia que cigarros, sabão e cimento vão ter alíquotas maiores e pede a análise do peso-pesado.



"Cigarro pode aumentar até 500%", disse Maguila. Para o ex-esportista, "vício é pra quem pode, não é pra quem quer", por isso "pode aumentar 100%, 500%".

O pouco caso com o aumento no cigarro não se repetiu com a elevação da alíquota do sabão. "Agora, pra produto básico, arroz, feijão, sabão, o pobre já anda se acabando de fome, agora ainda querem que ande sujo!", protestou.

O preço extra na compra de cimento também não abalou Maguila. "Cimento é barato", disse à queima-roupa, mas pensou melhor e emendou: "Pobre não constrói mais com cimento, ele tá fazendo é barraco de madeira, e ainda debaixo de viaduto, que fecha os lados e entra debaixo".