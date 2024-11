Bolsa tem baixa e dólar oscila com suspense sobre corte de gastos

O que está acontecendo?

Na segunda (4), o dólar caiu 1,48%, para R$ 5,78. A Bolsa teve o maior avanço diário em mais de um ano e sete meses, com alta de 1,87%, aos 130.515 pontos. A cotação da moeda recuou após ter atingido, na sexta (1), o segundo maior valor nominal da história por causa do nervosismo dos investidores com a demora da administração Lula em anunciar o novo pacote de cortes de gastos.

A expectativa do mercado era que as medidas fossem divulgadas ontem, segunda. "Gerou-se essa expectativa de que o corte pudesse ser divulgado ainda ontem. Haddad procurou acalmar as expectativas dos investidores falando que quem vai fazer esse anúncio é o presidente da República, prometeu que vai ser essa semana. Então, os investidores nesse momento aguardam por maiores detalhes a respeito desse pacote", diz Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Lula havia se encontrado com sete ministros. Participaram Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Luiz Marinho (Trabalho), Camilo Santana (Educação), e Nísia Trindade (Saúde). Ninguém fez nenhum comentário depois do encontro. O ministério da Fazenda divulgou comunicado afirmando que uma nova rodada de reuniões com ministérios será realizada nesta terça (5).

A expectativa também é pela abrangência dos cortes. "A gente torce para que venha um número decente. O mercado fala em torno de R$ 50 bilhões para estancar o déficit fiscal. Se o número que sair não agradar, o mercado vai piorar ainda mais", diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.

Por que a expectativa sobre cortes de gastos afeta o dólar e a Bolsa?

O mercado financeiro teme o aumento desenfreado dos gastos públicos primeiro por causa dos efeitos inflacionários. Com mais dinheiro circulando na economia, os preços de produtos e serviços no país sobem, o que sempre leva a um aumento de juros pelo Banco Central. Essa elevação faz com que os investidores abandonem suas aplicações na Bolsa para colocar dinheiro na renda fixa, que passa a pagar mais e tem menos risco. Então, a Bolsa cai.