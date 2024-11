Salário mínimo 2025: o que se sabe sobre o valor para o próximo ano

O salário mínimo em 2025 será R$ 1.509 —de acordo com o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado pelo governo ao Congresso.

O novo valor passa a valer em 1º de janeiro. Atualmente, o trabalhador recebe R$ 1.412.

O que aconteceu

Salário mínimo teve aumento acima da inflação. O valor definido pelo Ministério da Fazenda mantém a política de valorização. A regra, extinta em 2019 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e restabelecida em 2023, determina que o reajuste do salário mínimo deve considerar a variação da inflação (medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC) e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). O INPC acumulado em 12 meses até novembro de 2024 é de 3,82% enquanto do PIB de 2023, 2,91%.