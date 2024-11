Líder de movimento critica PT por falta de adesão à PEC da escala 6x1

Embora a pauta pelo fim da escala de trabalho 6 x1 (seis dias trabalhados e um de folga) seja unânime entre os empregados país afora, ela não consegue a adesão da esquerda, afirmou no UOL News 2ª Edição o vereador eleito no Rio de Janeiro Rick Azevedo (PSOL).

Criador do VAT (Movimento Vida Além do Trabalho), ele criticou a falta de engajamento do PT e da esquerda na discussão da redução da jornada de trabalho. No Congresso, a deputada federal Erika Hilton (PSOL) pede assinaturas para a tramitação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que poderá acabar com o regime atual.