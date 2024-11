Canal UOL na TV: Ministro Mauro Vieira fala sobre cúpula do G20 no UOL News

O Canal UOL chegou nas principais emissoras de TV por assinatura no país e exibe 24 horas por dia o melhor do jornalismo e muito entretenimento.

Nesta terça (12), a primeira edição do UOL News, que começa às 10h, receberá Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil. A apresentadora Fabíola Cidra e os comentaristas Leonardo Sakamoto e Josias de Sousa conversarão com o diplomata sobre as expectativas para o G20, conferência que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Transmitido ao vivo na TV, na home-page do UOL e no YouTube, o UOL News terá ainda a participação do jornalista Jamil Chade.