Conab: Safra 2024/25 vai aumentar 8% e totalizar 322,5 milhões de toneladas

Para o feijão também é prevista uma recuperação na área cultivada. A alta de 3,6% projetada para a primeira safra da cultura corresponde à colheita de 892,3 mil hectares. Com isso, a produção no primeiro ciclo da leguminosa está prevista em 991,6 mil toneladas. Somando as três safras do grão, a expectativa é de uma safra em torno de 3,3 milhões de toneladas, 1,8% acima do volume obtido em 2023/24.

Estimativas mostram aumento de 2,6% da área plantada de soja. A projeção mostra o avanço para 47,36 milhões de hectares destinados à cultura, ocasionado pela recuperação nas produtividades médias das lavouras de 9,6%. Esse cenário aponta para uma produção estimada em 166,14 milhões de toneladas.

Condições climáticas favorecem as atividades, afirma a Conab. Segundo a confederação, o preparo do solo e a semeadura são beneficiados pelas temperaturas, o que já resulta em um percentual semeado 66,1%, acima da última safra no mesmo período.

As culturas de inverno começam a entrar nos estágios finais. A colheita do principal cereal, o trigo, respondendo a 79,4% da área semeada. A previsão atual aponta para uma produção de 8,11 milhões de toneladas para o grão, volume estável quando comparado com o ciclo anterior.