Mercado de carbono: entenda por que o mundo deve comemorar medida da COP 29

A 29ª Conferência do Clima (COP 29) deu segunda-feira (11) um importante passo para o estabelecimento de um mercado global de crédito de carbono. Após anos de discussões que não chegavam a lugar algum, a cúpula das Nações Unidas sobre o clima, que acontece em Baku, no Azerbaijão, até o próximo dia 22, estabeleceu as primeiras regras para definir como vai funcionar esse mecanismo que pretende compensar financeiramente empresas e países que reduzirem as emissões de gases poluentes.

O que aconteceu

O mercado de carbono foi criado como mecanismo para os países reduzirem as emissões de gases do efeito estufa. Entre esses poluente estão o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4), responsáveis pelo aquecimento global e consequentemente as mudanças climáticas, como secas e chuvas extremas, em todo o mundo.

Logo em seu primeiro dia de reuniões, a COP 29 aprovou os padrões de qualidade de créditos de carbono. As regras são cruciais para estabelecer um mercado global de compensações para quem reduzir as emissões de CO2.



O estabelecimento do mercado global de carbono já se arrastava há quase uma década. A ideia é que o mecanismo comece a funcionar em 2025. De acordo com especialistas, porém, o passo dado em Baku é só o primeiro. O texto aprovado abre caminho para que um corpo técnico e estabelecido trabalhe para definir quais serão os parâmetros para a implementação do mecanismo.