Valorização das criptomoedas bate recorde: ainda dá tempo de investir?

Teixeira ainda faz um alerta sobre propagandas milagrosas que prometem a multiplicação dos investimentos nas redes sociais. "Você precisa de assessoria. Conversar com quem conhece é sempre bom para quem vai fazer um investimento desse tipo", afirma.

As criptos vão ou não continuar se valorizando? "Não dá para falar sobre limite da subida", diz Cambria. "A perspectiva é favorável, teve esse boom, mas ninguém sabe quando vai estacionar", conclui.

Ascensão do Bitcoin

Desde a semana passada, o Bitcoin subiu e ultrapassou a sua maior marca na história. Antes de fecharem as urnas, a moeda estava avaliada em cerca de US$ 68 mil. Durante o começo da apuração com a vantagem de Trump, ela já começou a subir e quebrou o primeiro recorde durante a madrugada.

Com a confirmação da vitória, abriu a manhã da última quarta-feira valendo US$ 75 mil. Essa ascensão continou e mesmo com algumas pequenas correções, ela chegou muito perto dos US$ 93 mil na última quarta-feira.

Se fecharmos o cenário em um mês, o Bitcoin valorizou mais de 40%. Essa subida também puxou a valorização de outros criptoativos como Ethereum, Solana, Dogecoin, entre outras moedas.