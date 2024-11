Saiba o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República

O Pix segue funcionando normalmente. Já as áreas de caixas eletrônicos podem abrir, dependendo da decisão da instituição bancária.

A exceção é a cidade do Rio de Janeiro, onde os dias 18 e 19 foram considerados feriados municipais devido à realização da Cúpula do G20. Neste caso, as contas podem ser pagas no dia 21 sem incidência de juros.

Bolsa de Valores

A Bolsa (B3), em São Paulo, não vai funcionar nesta sexta-feira (15). Todas as negociações serão retomadas na segunda-feira (18).

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão ficar fechadas nesta sexta-feira. As atividades serão retomadas na segunda-feira (18), normalmente.