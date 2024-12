Muita música na sua TV: Canal UOL exibe Toca Revela e no Tom nesta quinta

O Canal UOL, agora disponível nas principais operadoras de TV por assinatura e via satélite, oferece uma programação cheia de entretenimento, esporte e notícias 24 horas por dia.

Nesta quinta-feira (05/12) prepare a sua casa para uma noite de muita música com a semifinal do TOCA Revela, às 21h45. Sim! O primeiro reality show musical voltado para as redes sociais também está na sua TV. E ai, qual será o talento vencedor?

Logo após, às 22h, o rock toma conta da sua TV com Boogarins no No Tom —programa, em que Zé Luiz e Bebé Salvego entrevistam nomes de destaque no cenário musical brasileiro. Você não pode perder!