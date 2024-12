Macêdo reclama do mercado e diz que governo vai reavaliar mudanças no BPC

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, reclamou, nesta terça (17), do "nervosismo" do mercado e contou que movimentos sociais reivindicaram mudanças sobre o BPC (Benefício de Prestação Continuada) corte de gastos.

O que aconteceu

Macêdo se reuniu com mais de 300 representantes de movimentos sociais nesta segunda (16) para debater o tema. Em café da manhã com jornalistas, ele contou que as organizações mostraram preocupação em especial relacionadas à perda de direitos no Bolsa Família, que ele negou, e cobraram mudanças no BPC.

No café, ele disse que a SGPR está preparando um relatório e entregará hoje à equipe econômica. "Eles assumiram o compromisso de debater na coordenação [com Fazenda e Casa Civil] e debater isso também com os parlamentares", disse o ministro, lembrando que o projeto já foi entre ao Congresso para ser votado ainda nesta semana.