Salário mínimo 2025 já tem previsão? Entenda nova regra que define valor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que estabelece um limite de até 2,5% para o aumento real do salário mínimo. A medida, integrante do pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso Nacional, possibilita que o governo fixe o valor do salário mínimo de 2025 em R$ 1.518.

O que aconteceu

Com nova regra, reajuste do salário mínimo passa a seguir normas do arcabouço fiscal. Assim, o aumento deverá ficar obrigatoriamente entre 0,6% e 2,5% até 2030. A sanção do novo cálculo do mínimo foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União da última sexta-feira (27).

O salário mínimo de R$ 1.518 representa um reajuste acima da inflação. Com aumento de R$ 106 em relação ao valor anterior, o reajuste supera a inflação acumulada no período.