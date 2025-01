IPTU SP 2025: veja calendário e datas de vencimento

A Prefeitura de São Paulo (SP) divulgou o calendário de pagamentos do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana).

Calendário do IPTU 2025 de São Paulo

O vencimento da primeira parcela começa no dia 1º de fevereiro. As datas de cobrança variam de acordo com a escolha ou não do contribuinte.

De acordo com a prefeitura, os vencimentos estão divididos da seguinte forma: