Haddad: 'Brasil terá um dos melhores sistemas tributários do mundo'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o Brasil terá "um dos melhores sistemas tributários do mundo" após a consolidação da reforma tributária, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quinta-feira (16). A afirmação foi feita durante entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira (17) em São Paulo.

O que aconteceu

Mais uma vez, Haddad elogiou o Congresso e disse que a aprovação da reforma tributária era necessária. O ministro assegurou que "o país vai aparecer entre os países com um dos sistemas tributários mais justos do mundo" a partir de 2027, quando termina o chamado período preparatório para a criação do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IS (Imposto Seletivo).

Implementação das regras acontecerá de maneira progressiva. A reforma do sistema tributário nacional começa a ser implementada em 2026. O início da transição terá alíquotas de teste para as cobranças da CBS e do IBS.