Chegou o UOL Flash: o melhor conteúdo, agora mais rápido e mais fácil

O UOL lança nesta segunda-feira (20) o UOL Flash, um novo formato para o consumo de conteúdo, que combina a facilidade das redes sociais com a curadoria e credibilidade do Grupo UOL.

Bom como o UOL, fácil como rede social

Pensado para quem quer se informar de forma rápida e prática. Em vez de textão, o UOL Flash traz só o essencial, em formatos supervisuais e vídeos curtos e objetivos.

Feito para quem usa o celular pra se divertir e se atualizar, o UOL Flash funciona de um jeito parecido com as redes sociais, com um design intuitivo e rolagem infinita.